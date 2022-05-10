Что такое швейцарская система, по которой будет разыгрываться Лига чемпионов

Исполком УЕФА поддержал идею об изменении формата Лиги чемпионов. Теперь групповой турнир будет разыгрываться по швейцарской системе. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, что это будет.

Отныне в Лиге чемпионов не будет привычной групповой стадии. В турнире будут участвовать 36 команд, которые на первом этапе будут проводить матчи по швейцарской системе. На этой стадии команды проведут 8 матчей. После этого раунда 8 лучших команд пробьются напрямую в 1/8 финала, а следующие 16 между собой проведут ещё одну стадию плей-офф, после чего победители продолжат борьбу за трофей.

Во всей этой истории пока самое непонятное для футбола – это швейцарская система. Что это?

Эта система используются во многих спортивных соревнованиях. Правда, привычнее её видеть в интеллектуальных играх. Она часто используется в шахматах, шашках, го и других подобных. Суть в том, что между собой встречаются команды, набравшие одинаковое количество очков. Это позволяет избежать встреч между лидерами и аутсайдерами. На бумаге получается, что проходных игр быть не должно. Хотя очевидно, что в начале турнира этого не избежать.

Пока нет регламента турнира, так что приходится делать некоторые допущения из практики. Так в первом туре пары могут определяться либо на основании слепого жребия, либо по рейтингу. Если смотреть на последний вариант, то тут тоже есть разные опции. Так, первая команда по рейтингу может играть со второй и так далее. Другой вариант – разбить клубы на две группы, и тогда лучший коллектив первой половины встретится с лучшим из второй половины и так далее.

Начиная со второго тура, всё становится намного проще, ведь команды органично разобьются на три подгруппы: выигравшие первый матч, сыгравшие его вничью и проигравшие. Если в какой-то части получается нечётное количество, то УЕФА придётся кого-то специально передвигать для стройности турнира.

Начиная со второго тура команды начинают играть как раз в этих подгруппах. Логично спросить, как УЕФА будет определять пары. Опять же вариантов тут несколько – слепой жребий в этих подгруппах, либо распределение по какому-то признаку (рейтинг, разница мячей). На самом деле, интересно, как будет УЕФА подходить к этому вопросу. Жеребьёвка каждую неделю – это лишняя продажа телетрансляции. Правда, это будет слишком сложно.

Наверняка УЕФА будет ещё учитывать вопрос места проведения матчей. Всё-таки каждый участник должен будет провести по четыре дома и на выезде. При этом в швейцарской системе принято, что с каждый с каждым встречается не более одного раза.

В итоге места определяются по общему количеству набранных очков. Важный вопрос – это определение итоговой позиции при равном количестве баллов. УЕФА может подойти к решению этой проблемы очень просто – по разнице забитых и пропущенных голов. Однако это выглядит не совсем правильным.

В разных соревнованиях используется несколько вариантов. Есть коэффициент Бухгольца, который определяется как сумма очков, набранных всеми соперниками данного клуба в турнире. При этом его используют по-разному: общей суммой баллов, за вычетом лучшего и худшего результата или, например, двух худших. В целом логика ясна – чем сильнее соперники, тем ценнее набранные очки.

У швейцарской системы есть свои плюсы и минусы. Предполагается, что в каждом матче будут встречаться более или менее равные соперники, что предполагает более напряжённую борьбу. В разрезе Лиги чемпионов УЕФА, по сути, даёт возможность топ-клубам еженедельно встречаться друг с другом, а это то, чего они так хотели, пытаясь создать Суперлигу.

Что касается минусов, то и тут можно выделить несколько. Во-первых, принято выделять высокую вероятность «молчаливых» договоренностей на ничью. Порой обоим соперникам может быть выгоднее набрать по очку, чтобы в следующей игре получить соперника чуть слабее (при победе будет более сильный). В тех же шахматах это нивелируется запретом на ничью по соглашению сторон. Однако в футболе «скандинавскую ничью» запретить невозможно.

Кроме того, надо понимать, что график матчей составлять будет очень сложно. Клубы не смогут заранее планировать поездки, что будет их делать дороже. Ещё больше это будет бить по болельщикам, которые вообще ничего не смогут спланировать. Придётся что-то придумывать и национальным чемпионатам. В России, например график Премьер-лиги во многом зависит ото дня, когда клубы выступали в еврокубках. Теперь же даже на групповой стадии Лиги чемпионов не будет чёткого расписания.

Реклама

В общем пока вопросов чуть больше, чем ответов. С другой стороны, такая система призвана дать почти всем клубам до последнего возможность бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов, а отсутствие разрыва в классе приведёт к тому, что предсказуемости станет меньше.

Роман Андреев