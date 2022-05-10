В новом формате Лиги чемпионов в плей-офф будут выходить 24 команды

Сегодня, 10 мая, УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов, который ждёт команды с сезона 2024/2025.

Ключевым изменением стал переход на групповой этап из 36 команд и использование швейцарской системы. Всего будет проведено восемь туров, после чего 24 лучшие команды получат путёвки в плей-офф.

Восемь лучших команд отправятся в 1/8 финала Лиги чемпионов, а ещё 16 команд (с 9 по 24 места) будут представлены в 1/16 финала.

Дни проведения евротурниров при этом останутся прежними.

Что касается представительства стран в еврокубках, то оно будет определяться не по коэффициентам УЕФА, а по успешности клубов в предыдущем розыгрыше во всех еврокубковых турнирах (Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций).