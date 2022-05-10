Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

В новом формате Лиги чемпионов в плей-офф будут выходить 24 команды

10 Мая 2022 • 17:36 Комментировать

Сегодня, 10 мая, УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов, который ждёт команды с сезона 2024/2025.

Ключевым изменением стал переход на групповой этап из 36 команд и использование швейцарской системы. Всего будет проведено восемь туров, после чего 24 лучшие команды получат путёвки в плей-офф.

Восемь лучших команд отправятся в 1/8 финала Лиги чемпионов, а ещё 16 команд (с 9 по 24 места) будут представлены в 1/16 финала.

Дни проведения евротурниров при этом останутся прежними.

Что касается представительства стран в еврокубках, то оно будет определяться не по коэффициентам УЕФА, а по успешности клубов в предыдущем розыгрыше во всех еврокубковых турнирах (Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций).

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Лига Чемпионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Мая
13:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» избежал наказания от УЕФА 1
11:22 · Англия. Премьер-лига
Эвра: «Сити» нуждается в лидерах, но их не хочет Гвардиола»
04:16 · Лига чемпионов
Зидана приглашают в качестве почетного гостя на «Стад де Франс» на финал Лиги чемпионов
09 Мая
19:19 · Лига чемпионов
Фернандиньо признался, что не спал три ночи после вылета из Лиги чемпионов от «Реала»
17:01 · Лига чемпионов
Стала известна певица, которая выступит перед финальным матчем Лиги чемпионов
14:07 · Англия. Премьер-лига
Эдегор: «Жажду играть в Лиге чемпионов»
13:05 · Англия. Премьер-лига
Невилл против победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов 6
08:46 · Лига чемпионов
Полузащитник «Манчестер Сити»: Вылет из Лиги чемпионов был похож на войну
08:17 · Германия. Бундеслига
Оливер Кан: «Наша цель – выиграть Лигу чемпионов в ближайшее время»
08:04 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Ливерпуль выиграет Лигу чемпионов, он не будет возиться с «Реалом»
07 Мая
21:38 · Англия. Премьер-лига
Роналду впервые в карьере не сыграет в Лиге чемпионов, если не покинет «МЮ» летом 5
06 Мая
18:36 · Англия. Премьер-лига
Реакция Клоппа на фиаско «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 1
18:01 · Лига чемпионов
Родриго признался, что Бензема предлагал ему пробить пенальти в матче против «Манчестер Сити» 2
16:05 · Англия. Премьер-лига
Салах оценил свои шансы на получение «Золотого мяча» 2
15:21 · Испания. Ла Лига
Это’о вызвал бурю в соцсетях, поздравив «Реал» с выходом в финал Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем