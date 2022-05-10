УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов

УЕФА официально утвердил новый формат проведения Лиги чемпионов.

Ключевым изменением будет отказ от группового этапа в нынешнем его формате. Ему на смену придёт групповой этап с 36-ю командами с сезона 2024/2025.

Новый групповой этап будет состоять из восьми туров, а команды будут играть их по швейцарской системе, которая используется в шахматах. Сильнейшие будут играть с сильнейшими, а те, кто проигрывает в очных играх – с командами, которые также потерпели пропорциональное количество поражений.

Подобная система максимально объективна к определению лучших и худших, но может в ряде случаев не совсем справедливо определять места тех, кто находится в середине общей таблицы.