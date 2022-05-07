Футбольный матч будет длиться 60 минут: Хорошо это или плохо

В пятницу появилась информация, что ФИФА может изменить учёт игрового времени. Международная федерация может сделать его «чистым». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» против такого нововведения.

ФИФА рассматривает возможность изменить порядок учёта времени матчей. Поединки должны быть сокращены до 60 минут. При этом время станет «чистым», а все паузы, моменты выхода мяча за пределы поля не будут учитываться в этом астрономическом часе. ФИФА хочет, чтобы футбол в этом плане напоминал хоккей и баскетбол.

Честно говоря, такая затея пугает. Мы привыкли, что футбольный матч длится 90 минут. По факту чистой игры в нём намного меньше. На самом деле даже до названных 60 минут далеко не всегда доходит дело. Неудивительно, что именно в футболе есть такое понятие, как «затяжка времени», когда игроки специально делают все, чтобы игры не было, а финальный свисток приближался.

Вероятно, именно с этими затяжками и связано желание ФИФА ввести чистое время. В этом случае, по их логике, не будет смысла в затяжках, потому что секундомер просто будет ставиться на паузу. Однако на деле может оказаться, что будет только хуже. Любая остановка в конце матча для игроков – это не только повод потянуть время в классическом смысле. Это ещё и попытка сбить ритм атак соперника.

Сейчас у судей есть методы борьбы с этим – игнорировать тех, кто тянет время, или показывать жёлтые карточки. В первом случае матч просто продолжается, а футболист свою команду ставит в более сложное положение, так как он не участвует в оборонительных действиях. Если в футболе появится «чистое время», то судьи будут терпеливо ждать, пока все поднимутся, а жёлтые карточки не будут иметь смысла. Раз нет затяжки – зачем наказывать?

Скорее всего, при введении «чистого времени» концовка матчей будет длиться вечно. Посмотрите на условный баскетбол, где последние секунды всегда идут очень долго – от паузы до паузы. В футболе мы также будем видеть паузу после каждой завершённой стадии игры.

Не стоит забывать и чисто прикладной характер. Чем «грязное» время лучше «чистого»? Мы всегда чётко знаем, когда закончится матч. Футбол всегда позволяет довольно уверенно планировать время – начинаем в определённое время, потом перерыв, заканчиваем во столько-то. При введении «чистого» времени эта структурированность уйдёт. Специалисты говорят, что это может ударить по сетке телевещания, из-за чего телеправа могут упасть в цене. Всё это возможно и очень важно. Однако любители футбола прекрасно понимают, что значит структурированность, потому что просмотр матча легко «запихнуть» в план на день, так как всегда понятно, когда он закончится.

ФИФА пытается придумать, как изменить футбол, чтобы он продолжал быть увлекательным. Обсуждаются мысли о сокращении игрового времени в целом, теперь пытаются уйти в «чистый» подсчёт, надеясь таким образом сократить длительность матчей. Однако есть ощущение, что ФИФА пока движется не совсем туда. Матчи еврокубков на минувшей неделе показали, что с длительностью всё отлично.

Кончено, возможно, наши размышления не совсем верны, однако подобные изменения очень больно ударят по футболу – новую публику могут не привлечь, а старую отвадить.

Роман Андреев