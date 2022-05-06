Дмитрий Черышев назвал фаворита в финале Лиги чемпионов

Известный российский специалист Дмитрий Черышев рассказал журналистам о том, кого он считает фаворитом в предстоящем финале Лиги чемпионов.

Черышев сказал «РБК-Спорт», что в финальном поединке всегда очень большую роль играет опыт. Тренер отметил, что «Ливерпуль» только набирается опыта, да и к тому же у мерсисайдской команды сейчас очень напряжённый график, ведь «красные» сражаются за победу в АПЛ и за Кубок Англии, так что фаворитом финала стоит признать мадридский «Реал».

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад-де-Франс».