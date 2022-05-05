Шмейхель: «Реал» не имеет права быть в финале Лиги чемпионов»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель раскритиковал «Реал» после выхода команды в финал Лиги чемпионов.

«Реал» не имеет права быть в этом финале. В матчах полуфинала он отставал на милю от «Манчестер Сити», — цитирует Шмейхеля As со ссылкой на CBS Sports.

Напомним, «Реал» по сумме двух матчей смог в полуфинале Лиги чемпионов пройти «Манчестер Сити». В финале, который пройдет в Париже между «сливочными» и «Ливерпулем».

В 34-м туре команда Карло Анчелотти завоевала чемпионство в Ла Лиге. Эта победа стала для «Реала» 35-й раз в истории клуба.