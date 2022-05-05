Экс-главный тренер «Кубани», «Ротора» и «Минска» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:1), по итогам которого мадридский клуб вышел в финал турнира, где встретится с «Ливерпулем».

- Матч получился очень интригующим и интересным. Сама игра, может, по качеству выдалась не самая лучшая, исходя из того, что эти команды могут показывать на поле. Но дело в том, что «Реал» давно уже не демонстрирует искромётную игру, а «Манчестер Сити» чередует хорошие матчи и не очень. У «Сити» был минус, а у «Реала» – плюс относительно того, что происходит в национальных чемпионатах. Если «Реал» решил свою задачу в Примере и играет там, можно сказать, расслабленно, то «Сити» не имеет в АПЛ права на ошибку в борьбе за первое место с «Ливерпулем». Это сказалось во втором тайме и вылилось в потерю концентрации игроками «Сити», они не смогли превозмочь себя психологически. Было видно, что в конце второго тайма «Реал» завёлся и стал более целеустремлённым, а у «Манчестер Сити» не нашлось лидера, каким, например, был раньше в «Реале» Серхио Рамос. В таких матчах именно в концовке, когда кажется, что всё идёт чередом, необходима встряска. Думаю, это вина Гвардиолы, который не усмотрел, что его команда поплыла по течению. Видимо, он сам уверовал в то, что «Сити» пройдёт дальше, так как их устраивал даже один пропущенный гол. В итоге вывеска финала получится наиболее рейтинговой – топовый испанский клуб против топового английского. Сценарий с двумя английскими командами или с «Вильярреалом» в финале был бы менее привлекательным с точки зрения коммерческого и зрительского интереса.