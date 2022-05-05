Стали известны футболисты, претендующие на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

Представители УЕФА определились с игроками, которые претендуют на награду лучшему футболисту недели по итогам ответных полуфинальных поединков в Лиге чемпионов.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, в число номинантов вошли четыре футболиста, среди которых полузащитник «Вильярреала» Франсис Коклен, Бернарду Силва из «Манчестер Сити», колумбиец Луис Диас из «Ливерпуля» и бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

Напомним, что по итогу ответных полуфинальных матчей в финал Лиги чемпионов вышли футболисты «Ливерпуля» и мадридского «Реала».