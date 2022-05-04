Марез - первый игрок «Манчестер Сити», забивший семь голов за один розыгрыш Лиги чемпионов

Во втором полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимает в домашнем матче «Манчестер Сити». За пятнадцать минут до конца игры счет в ней открыл алжирский нападающий гостей Рияд Марез. Ему при этом удачно ассистировал Бернардо Силва.

Для Мареза гол стал уже седьмым в текущем розыгрыше самого престижного европейского клубного турнира, и это - новый клубный рекорд «Манчестер Сити», так как доселе еще никто из игроков «горожан» не забивал столь много за один розыгрыш Лиги чемпионов.

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