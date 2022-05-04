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Лига чемпионов

Марез - первый игрок «Манчестер Сити», забивший семь голов за один розыгрыш Лиги чемпионов

04 Мая 2022 • 23:49 Комментировать

Во втором полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимает в домашнем матче «Манчестер Сити». За пятнадцать минут до конца игры счет в ней открыл алжирский нападающий гостей Рияд Марез. Ему при этом удачно ассистировал Бернардо Силва.

Для Мареза гол стал уже седьмым в текущем розыгрыше самого престижного европейского клубного турнира, и это - новый клубный рекорд «Манчестер Сити», так как доселе еще никто из игроков «горожан» не забивал столь много за один розыгрыш Лиги чемпионов.

Следить за событиями полуфинального матча можно по нашей ссылке на онлайн-трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рияд Марез
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окончен после доп. времени Реал Мадрид 3:1 Манчестер Сити 3.05 4.30 2.15
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