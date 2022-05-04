«Реал» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы на ответный матч

Вскоре на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» начнется ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между местным «Реалом» и «Манчестер Сити». Главные тренеры команд, Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола соответственно, озвучили стартовые составы на поединок.
С первых минут в составе «королевского клуба» появятся: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Менди, Каземиро, Модрич, Кроос, Вальверде, Винисиус, Бензема.
Гости из Англии сделали ставку на следующих футболистов: Эдерсон, Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу, Родри, де Брёйне, Фоден, Силва, Марез, Жезус.
Стартовый свисток в столице Испании прозвучит в 22:00 мск. Подробная текстовая трансляция игры будет доступна на Liveresult.ru.
Первый матч противостояния завершился поражением «Реала» со счетом 3:4.