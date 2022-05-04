Футболист «Динамо» Макаров спрогнозировал точный счёт матча «Реал» - «Манчестер Сити»

Игрок столичного «Динамо» Денис Макаров высказался насчет предстоящего ответного поединка между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» в рамках ½ финала Лиги чемпионов.

В интервью пресс-службе «бело-голубых» полузащитник заявил, что «королевский» клуб отпразднует победу со счетом 2:1. Макаров уверен, что один из мячей в составе «сливочных» забьет нападающий Карим Бензема. Второй мяч, по мнению Дениса, забьет кто-то из защитников со стандартного положения.

Матч «Реал» - «Манчестер Сити» состоится сегодня, 4 мая, в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск.