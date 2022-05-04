Команды Анчелотти проиграли «Манчестер Сити» 8 из 9 матчей

Команды под руководством опытного итальянского тренера Карло Анчелотти проиграли английскому «Манчестер Сити» восемь из девяти матчей.

Итальянский специалист у руля «Челси», «Эвертона» и мадридского «Реала» сумел выиграть у «Манчестер Сити» лишь один матч из девяти. Произошло это в далёком сезоне 2010/2011, когда Анчелотти тренировал «Челси». Напомним, что нынешней команде итальянского тренера, а именно мадридскому «Реалу», предстоит сегодня провести ответный полуфинальный поединок с «Сити» в рамках Лиги чемпионов.

В первом матче манчестерская команда под руководством Хосепа Гвардиолы одержала победу со счётом 4:3.