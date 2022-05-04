«Шахтёр» в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов

Донецкий «Шахтёр» после вылета испанского «Вильярреала» получил право выступать на групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

«Вильярреал» под руководством Унаи Эмери в полуфинале по сумме двух матчей уступил «Ливерпулю» Юргена Клоппа, так что донецкая команда гарантированно получила место в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон. Напомним, что именно «Шахтёр» стал чемпионом Украины в досрочно завершившемся сезоне.

Стоит отметить, что российские клубы были отстранены от еврокубков на следующий сезон из-за политической ситуации.