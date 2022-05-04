«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов или Кубка чемпионов в 10-й раз

Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» переиграл в гостевом матче испанский «Вильярреал», нанеся сопернику первое поражение в истории его выступлений в плей-офф Лиги чемпионов. Доселе «Вильярреал» дома в плей-офф ЛЧ не проигрывал.

В результате «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов в десятый раз в своей истории, где сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» и «Реал».

Попутно мерсисайдцы установили новый клубный рекорд по абсолютному ко количеству голов за сезон - 139. Для этого клубу потребовалось 57 матчей во всех турнирах, в которых участвует клуб в сезоне 2021/2022.