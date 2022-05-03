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Лига чемпионов

Чеферин рассказал о возможных изменениях в Лиге чемпионов

03 Мая 2022 • 15:35 Комментировать

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о возможности введения «Финала четырех» в Лиге чемпионов.

Jutarnji list сообщает, что на вопрос о «Финале четырех» Чеферин ответил положительно. По его мнению, это отличная идея, но из-за этого потеряется несколько топ-матчей, компания также потеряет денежные средства. Президент отметил, что задумки есть, но он пока не готов делиться ими.

Ранее сообщалось, что с идеей «Финала четырех» выступили сами клубы. Команды будут проводить по одной игре в полуфинале и финале турнира. Все матчи будут проходить в одном городе на протяжении одной недели.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Лига Чемпионов Александер Чеферин
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