Чеферин рассказал о возможных изменениях в Лиге чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о возможности введения «Финала четырех» в Лиге чемпионов.

Jutarnji list сообщает, что на вопрос о «Финале четырех» Чеферин ответил положительно. По его мнению, это отличная идея, но из-за этого потеряется несколько топ-матчей, компания также потеряет денежные средства. Президент отметил, что задумки есть, но он пока не готов делиться ими.

Ранее сообщалось, что с идеей «Финала четырех» выступили сами клубы. Команды будут проводить по одной игре в полуфинале и финале турнира. Все матчи будут проходить в одном городе на протяжении одной недели.