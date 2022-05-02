Тарханов: «Было бы очень плохо, если навсегда отстранили, а так – можем играть через год, как снимут санкции»

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал ситуацию, связанную с отстранением российских команд от участия в еврокубках в предстоящем сезоне.

«Сейчас все против нас действуют. Было бы очень плохо, если бы навсегда отстранили, а так – можем играть через год, как снимут санкции», – заявил Тарханов в интервью изданию Metaratings.

Также Тарханов призвал РФС подать апелляцию в CAS, чтобы через суд добиться справедливости в этом вопросе, поскольку спорт должен быть вне политики.

«Если будем молчать, нас будут давить ещё», – заявил Тарханов.

Отметим, что сегодня, 2 мая, УЕФА в официальном пресс-релизе сообщил о том, что российский клубы будут отстранены на ближайший сезон от участия в еврокубках. Также сборная России получила бан на участие в Лиге наций УЕФА 2022/23. Что касается отборочных игр на чемпионат Европы 2024 года, то решение по этому вопросу будет вынесено позднее.

Сколько клубов из России примут участие в еврокубках в сезоне 2023/24, если отменят бан