Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Стало известно, кто заменит «Зенит» в Лиге чемпионов

02 Мая 2022 • 20:49 Комментировать

Российские клубы отстранены от участия в еврокубках на ближайший сезон. Об этом стало известно после того, как УЕФА опубликовал пресс-релиз с принятыми решениями.

Таким образом, вместо питерского «Зенита», получившего право на прямое попадание в групповой турнир Лиги чемпионов, участие там примет клуб из Шотландии.

Победитель Шотландской премьер-лиги получит прямую путёвку на попадание в групповой этап главного еврокубкового турнира.

Скорее всего это будет «Селтик», который за три тура до конца чемпионата опережает основного конкурента – «Рейнджерс» – на шесть очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.05  22:00 Вильярреал ... Ливерпуль 5.00 4.10 1.68
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
21:05 · Лига Европы
Борис Игнатьев - об отстранении российских клубов от еврокубков: «Надеялся на Чеферина, а сейчас уже не знаю»
20:49 · Лига чемпионов
Стало известно, кто заменит «Зенит» в Лиге чемпионов
20:24 · Лига Европы
Жуков прокомментировал отстранение российских клубов от нового сезона еврокубков
19:39 · Лига чемпионов
Данджума может пропустить ответный матч «Вильярреала» с «Ливерпулем»
18:36 · Лига чемпионов
Клопп: «Мы попытаемся победить «Вильярреал» на выезде»
17:49 · Лига чемпионов
Салах ещё не знает, будет ли продлевать контракт с «Ливерпулем»
17:42 · Лига чемпионов
Алаба не поможет «Реалу» в ответном матче против «Манчестер Сити»
16:52 · Лига чемпионов
Трент о матче с «Вильярреалом»: «У нас хорошее преимущество, но порой это может быть опасно»
16:38 · Лига чемпионов
Клопп о выездной серии в Лиге чемпионов: «Мы были стабильны в каждом матче»
16:04 · Лига чемпионов
Эмери: «Завтра мы должны выдать идеальный матч»
15:57 · Лига чемпионов
Морено готов сыграть с «Ливерпулем»
15:40 · Лига чемпионов
Ориги возобновил тренировки после болезни
14:51 · Лига чемпионов
Пау Торрес об ответном матче с «Ливерпулем»: «Мы всё ещё уверены в победе»
14:32 · Лига чемпионов
Лапорт: «С нетерпением жду ответного матча с «Реалом»
14:17 · Лига чемпионов
Хау о Милнере: «Его форма в 36 лет показывает то, насколько усердно он работает»
Все новости
Рекомендуем