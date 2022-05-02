Стало известно, кто заменит «Зенит» в Лиге чемпионов

Российские клубы отстранены от участия в еврокубках на ближайший сезон. Об этом стало известно после того, как УЕФА опубликовал пресс-релиз с принятыми решениями.

Таким образом, вместо питерского «Зенита», получившего право на прямое попадание в групповой турнир Лиги чемпионов, участие там примет клуб из Шотландии.

Победитель Шотландской премьер-лиги получит прямую путёвку на попадание в групповой этап главного еврокубкового турнира.

Скорее всего это будет «Селтик», который за три тура до конца чемпионата опережает основного конкурента – «Рейнджерс» – на шесть очков.