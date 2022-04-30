Женская команда «Барселоны» вышла в финал Лиги чемпионов

Женская команда «Барселоны» проиграла со счетом 0:2 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов немецким коллегам из «Вольфсбурга», но это не помешало каталонским девушкам выйти в финал Лиги чемпионов, ведь в первом матч они выиграли со счетом 5:1. Таким образом, женская команда «Барселоны» сыграет в финале Лиги чемпионов во второй раз кряду.

Любопытно, что мужская команда «Барселоны» ни разу не играла в двух финалах подряд в Лиге чемпионов, а в последний раз выигрывала самый престижный клубный трофей Европы в 2015 году. Женская же команда, основанная в 1988 году, является действующим обладателем трофея.