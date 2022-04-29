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Лига чемпионов

Лахиялов: «Даже от Роналду «Реал» не зависел так, как от Бензема» эксклюзив

29 Апреля 2022 • 18:58 Комментировать

Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов. Напомним, что в них «Манчестер Сити» обыграл мадридский «Реал» (4:3), а «Ливерпуль» – «Вильярреал» (2:0).

- То, что показали три команды из четырёх, это космический футбол. Если в противостоянии между «Сити» и «Реалом» команды приблизительно равны, и тяжело сказать, кто выйдет в финал, то в другом полуфинале «Ливерпуль» был на порядок сильнее в первом матче. Скорее всего, он и окажется в финале, хотя «Вильярреал», я думаю, не согласен и ещё может преподнести сюрприз. Понятно, что для афиши более привлекательным финалом стало бы противостояние «Реал» – «Ливерпуль» или «Сити» – «Ливерпуль».

Отдельно хочется отметить игру Карима Бензема. То, что он показывает в последние годы, однозначно заслуживает Золотого мяча, но для этого ему нужно, чтобы «Реал» выиграл Лигу чемпионов или чтобы Франция стала чемпионом мира, тогда вопросов ни у кого не возникнет. Никогда ещё «Реал» не был настолько зависим от одного футболиста, даже когда там играл Роналду. Ну и, конечно, чем больше мы будем смотреть футбол такого уровня, тем меньше у зрителей будет вызывать интерес чемпионат России.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Карим Бензема Лига Чемпионов Шамиль Лахиялов
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