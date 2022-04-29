Экс-игрок «Зенита» Маркизио назвал фаворита Лиги чемпионов

Экс-полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио рассказал журналистам о том, кого считает фаворитом этого розыгрыша Лиги чемпионов.

Маркизио считает, что главным претендентом на победу в Лиге чемпионов является «Ливерпуль», так как у команды самый идеальный атакующий и оборонительный менталитет. Итальянец отметил, что «Манчестер Сити» сейчас должен кусать локти, так как «горожане» должны были в первом матче с «Реалом» снимать все вопросы по поводу победителя.

Напомним, что «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0, а «Сити» переиграл мадридский «Реал» со счётом 4:3.