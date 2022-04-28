Сёмин рассказал, кто в этом сезоне выиграет Лигу чемпионов

Экс-наставник «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин рассказал журналистам о том, кого считает фаворитом в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Сёмин сказал «Чемпионату», что «Ливерпуль» в данной ситуации сильнее «Реала» и «Манчестер Сити» в плане физической подготовки, от которой будет очень многое зависеть. Опытный тренер отметил, что мерсисайдская команда ещё и в обороне играет более надёжно, чем «Реал» и «Сити».

Напомним, что в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов «Ливерпуль» уверенно переиграл испанский «Вильярреал» со счётом 2:0.