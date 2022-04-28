Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Представители УЕФА определились с четырьмя футболистами, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, награду могут получить четыре игрока, среди которых португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, хавбек «Ливерпуля» Тьяго Алькантара, защитник «Вильярреала» Хуан Фойт и французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема.

Напомним, что «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0, а «Манчестер Сити» в результативном матче переиграл «Реал» со счётом 4:3.