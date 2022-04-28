УЕФА может изменить формат полуфиналов Лиги чемпионов на американский лад

В скором времени формат Лиги чемпионов может быть изменен в очередной раз. Поводом стал памятный сезон 2019/2020, когда решающие матчи в турнире из-за ситуации с COVID19 прошли в Лиссабоне в формате одной общей группы, с одним лишь матчем. Эдакий супербоул на американский лад.

В УЕФА, как сообщает Diario AS, считают очень выгодным проводить сразу несколько матчей в одном городе, что сродни мини-чемпионату Европы - выгодно прежде всего с финансовой точки зрения, ведь наплыв туристов увеличится в прогрессивной степени.

Не исключено, что изменения вступят в силу уже в 2024 году, сообщает источник.