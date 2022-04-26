Бензема главный претендент на «Золотой мяч»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема лидирует в борьбе за «Золотой мяч».
Goal опубликовал список главных претендентов в борьбе за самую престижную индивидуальную награду в футболе.
Полный список:
1. Карим Бензема – «Реал»
2. Мохамед Салах – «Ливерпуль»
3. Роберт Левандовски – «Бавария»
4. Килиан Мбаппе – «ПСЖ»
5. Садио Мане – «Ливерпуль»
6. Кевин де Брёйне – «Манчестер Сити»
7. Лука Модрич – «Реал»
8. Винисиус Жуниор – «Реал»
9. Филип Фоден – «Манчестер Сити»
10. Трент Александер-Арнольд – «Ливерпуль».
11. Диего Жота – «Ливерпуль»
12. Бернанду Силва – «Манчестер Сити»
13. Кристофер Нкунку – «РБ Лейпциг»
14. Рияд Марез – «Манчестер Сити»
15. Тьяго Алькантара – «Ливерпуль»
16. Томас Мюллер – «Бавария»
17. Жоао Кансело – «Манчестер Сити»
18. Луис Диас – «Ливерпуль»
19. Гарри Кейн – «Тоттенхэм»
20. Эрлинг Холанн – «Боруссия Дортмунд»
France Football объявили в марте, что правила голосования «Золотого мяча» изменились, причем ключевым из них является то, что награда будет основываться на результатах в течение одного сезона, а не календарного года.
Это означает, что выступления на чемпионате мира 2022 года, который стартует в ноябре, не будут рассматриваться в этом году, а вместо этого будут оцениваться при голосовании за «Золотой мяч».
Отметим, что в список не попал действующий обладатель приза Лионель Месси, а также нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.