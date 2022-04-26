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Бензема главный претендент на «Золотой мяч»

26 Апреля 2022 • 15:40 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема лидирует в борьбе за «Золотой мяч».

Goal опубликовал список главных претендентов в борьбе за самую престижную индивидуальную награду в футболе.

Полный список:

1. Карим Бензема – «Реал»

2. Мохамед Салах – «Ливерпуль»

3. Роберт Левандовски – «Бавария»

4. Килиан Мбаппе – «ПСЖ»

5. Садио Мане – «Ливерпуль»

6. Кевин де Брёйне – «Манчестер Сити»

7. Лука Модрич – «Реал»

8. Винисиус Жуниор – «Реал»

9. Филип Фоден – «Манчестер Сити»

10. Трент Александер-Арнольд – «Ливерпуль».

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11. Диего Жота – «Ливерпуль»

12. Бернанду Силва – «Манчестер Сити»

13. Кристофер Нкунку – «РБ Лейпциг»

14. Рияд Марез – «Манчестер Сити»

15. Тьяго Алькантара – «Ливерпуль»

16. Томас Мюллер – «Бавария»

17. Жоао Кансело – «Манчестер Сити»

18. Луис Диас – «Ливерпуль»

19. Гарри Кейн – «Тоттенхэм»

20. Эрлинг Холанн – «Боруссия Дортмунд»

France Football объявили в марте, что правила голосования «Золотого мяча» изменились, причем ключевым из них является то, что награда будет основываться на результатах в течение одного сезона, а не календарного года.

Это означает, что выступления на чемпионате мира 2022 года, который стартует в ноябре, не будут рассматриваться в этом году, а вместо этого будут оцениваться при голосовании за «Золотой мяч».

Отметим, что в список не попал действующий обладатель приза Лионель Месси, а также нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Золотой Мяч
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