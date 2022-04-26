Анчелотти: Цель «Реала» - финал Лиги чемпионов

Итальянский тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал журналистам о том, на что мадридская команда рассчитывает в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Анчелотти сказал, что когда игрок выходит на поле в футболке «Реала», то на него накладывается дополнительная ответственность. Опытный специалист отметил, что для мадридского клуба выход в полуфинал не является большим успехом, так как команда рассчитывает только на финал и на победу в турнире.

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов подопечные Анчелотти сыграют с английским «Манчестер Сити». Первая встреча состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.