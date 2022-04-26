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Лига чемпионов

Анчелотти: Цель «Реала» - финал Лиги чемпионов

26 Апреля 2022 • 09:03 Комментировать

Итальянский тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал журналистам о том, на что мадридская команда рассчитывает в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Анчелотти сказал, что когда игрок выходит на поле в футболке «Реала», то на него накладывается дополнительная ответственность. Опытный специалист отметил, что для мадридского клуба выход в полуфинал не является большим успехом, так как команда рассчитывает только на финал и на победу в турнире.

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов подопечные Анчелотти сыграют с английским «Манчестер Сити». Первая встреча состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Лига Чемпионов
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26.04  22:00 Манчестер Сити ... Реал Мадрид 1.53 4.50 6.00
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