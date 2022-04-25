«Бенфика» стала победителем Юношеской лиги УЕФА

Португальская «Бенфика» проводит исключительно хороший сезон с точки зрения европейских кубков - основная команда дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, а сегодня успеха добилась и юношеская команда - она выиграла Юношескую лигу УЕФА.

Это произошло после разгромной победы над австрийским «Зальцбургом» - лиссабонцы камня на камне не оставили на обороне соперника, который, между прочим, не так давно, в 2017 году, сам выигрывал турнир, который проводится уже девять лет.

«Зальцбург» (Австрия) - «Бенфика» (Португалия) — 0:6 (0:2)

Голы: Нету, 2; Араужо, 15; Н`Дур, 53; Араужо, 58; Семеду, 69; Араужо, 89 - с пенальти.