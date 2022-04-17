Зинченко: «Реал» — король Лиги чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко высказался относительно будущих матчей с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Нам нужно подготовиться как можно лучше. «Реал» — король Лиги чемпионов. В прошлом эта команда собрала большое количество титулов. «Реал» — одна из лучших команд мира, но до полуфинала у нас будет очень много игр.

Сейчас важный момент. Каждая игра приравнивается к финалу. Мы ведем борьбу за два трофея. Наша задача — выиграть все.

Бензема — один из лучших форвардов в мире на данный момент. Он забивает невероятные голы» — сказал Зинченко изданию TUDN.