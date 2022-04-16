Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Тренер «Кристал Пэлас»: «Челси» просто не повезло в матче с «Реалом»

16 Апреля 2022 • 10:40 Комментировать

Наставник «Кристал Пэлас» Патрик Виейра поделился с журналистами своим мнением по поводу вылета «Челси» из Лиги чемпионов от мадридского «Реала».

Виейра сказал, что «синие» играли очень здорово, но команде в некоторых моментах откровенно не везло. Французский специалист отметил, что футболистам «Челси» должно быть очень обидно.

Напомним, что в четвертьфинале Лиги чемпионов по сумме двух матчей «Челси» уступил мадридскому «Реалу» и закончил своё выступление в турнире. С «Кристал Пэлас» подопечные Томаса Тухеля сыграют в рамках полуфинала Кубка Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Патрик Виейра Лига Чемпионов Кристал Пэлас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
17 Апреля
01:29 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о недовольстве Крооса заменой в матче с «Челси»: «Он был зол, но проблема улажена»
00:38 · Лига чемпионов
Зинченко: «Реал» — король Лиги чемпионов»
16 Апреля
23:52 · Лига чемпионов
Зинченко высказался о «Реале» перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов
14:30 · Лига чемпионов
Эмери: «Клопп умён, у него отличная команда»
10:40 · Лига чемпионов
Тренер «Кристал Пэлас»: «Челси» просто не повезло в матче с «Реалом»
15 Апреля
11:37 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, чем Савич пригрозил Грилишу после первого матча четвертьфинала 5
11:31 · Англия. Премьер-лига
Тиаго Силва прервал молчание впервые после вылета из Лиги чемпионов
11:24 · Англия. Премьер-лига
Лескотт поражён глубиной состава «Ливерпуля»
10:28 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Выйти дважды подряд в полуфинал Лиги чемпионов – это огромный шаг»
08:20 · Лига Европы
Два экс-тренера «Спартака» вышли в полуфиналы еврокубков
14 Апреля
22:40 · Лига чемпионов
Супруга спортивного директора «Баварии» Салихамиджича получает угрозы из-за вылета мюнхенского клуба из ЛЧ
20:48 · Англия. Премьер-лига
Скауты «МЮ» посетили «Энфилд», чтобы оценить игру Нуньеса против «Ливерпуля»
19:45 · Лига чемпионов
Фернандиньо – о выходе в полуфинал Лиги чемпионов: «В такие дни, как сегодня, я понимаю, как сильно я люблю играть в эту игру»
15:59 · Лига чемпионов
Румменигге: «Вильярреал заслуженно вышел в полуфинал»
15:49 · Англия. Премьер-лига
Райт-Филиппс назвал Савича «обиженным неудачником»
Все новости
Рекомендуем