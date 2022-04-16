Тренер «Кристал Пэлас»: «Челси» просто не повезло в матче с «Реалом»

Наставник «Кристал Пэлас» Патрик Виейра поделился с журналистами своим мнением по поводу вылета «Челси» из Лиги чемпионов от мадридского «Реала».

Виейра сказал, что «синие» играли очень здорово, но команде в некоторых моментах откровенно не везло. Французский специалист отметил, что футболистам «Челси» должно быть очень обидно.

Напомним, что в четвертьфинале Лиги чемпионов по сумме двух матчей «Челси» уступил мадридскому «Реалу» и закончил своё выступление в турнире. С «Кристал Пэлас» подопечные Томаса Тухеля сыграют в рамках полуфинала Кубка Англии.