Футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал результаты четвертьфиналов еврокубков.

- Какое лигочемпионское противостояние в четвертьфинале запомнилось вам больше всего?

- Двухматчевое противостояние между «Реалом» и «Челси». Это был действительно футбол очень высокого уровня. Интрига в этом противостоянии держала в напряжении до последних секунд. «Челси» неожиданно в ответном матче показал силу. Если бы лондонцы сыграли так в первом матче, сложилось бы всё скорее всего по-другому. Мы увидели очередное подтверждение тому, что расслабляться нельзя. «Челси» плохо провели первую встречу и им пришлось пытаться переломить ход игры. «Реал» показал свой уровень. В ответной встрече «сливочные» смогли проявить характер. Лидеры команды сыграли здорово. Вклад Бензема в выход «Реала» огромный. Он, можно сказать, в одиночку вытащил противостояние с «Челси». Думаю, от этого футбола получил удовольствие не только я, но и все зрители.

- Вы сказали, что «Челси» неожиданно показал силу во втором матче. То есть вы были удивлены, что «Челси» дал отпор?

- Я был удивлён, потому что в первом матче было всё безнадёжно. «Реал» доминировал и переиграл «Челси» в гостях. Я не предполагал, что всё может перевернуться с ног на голову. Но «Челси» высококлассная команда. Вопрос, почему они не проявили себя в первом матче.

- Вы сказали, что Бензема тащит «Реал» в одиночку. Можете назвать его лучшим игроком мира на данный момент?

- На данный момент да. Он продолжает выступление в Лиге чемпионов в отличие от Левандовски. Поляк проводит сильный сезон, но он покинул турнир. Левандовски как раз не проявил этих лидерских качеств в нужный момент. На фоне Бензема он выглядел слабее.

- Насколько удивились, что «Вильярреал» сумел выбить «Баварию»?

- Это главная неожиданность всех еврокубков. «Бавария» - машина, которая являлась чуть ли не главным фаворитом Лиги чемпионов. Но и машины иногда дают сбой. Хитрая игра «Вильярреала» стала неожиданностью для немцев. Очень сложно было взламывать такую оборону. Думаю, немцы удивились, как испанцы бежали в контратаки. Эти атаки и решили судьбу противостояния. Неожиданностью стала такая игра испанцев. Подстроиться под неё «Бавария» не смогла.

- Есть вера в испанскую «сказку»? Способен ли «Вильярреал» выиграть титул Лиги чемпионов?

- Почему бы и нет. Если они прошли «Баварию», главного фаворита, то всё может случиться. Они сейчас тёмная лошадка, тёмный фаворит. На фоне остальных они смотрятся не самым сильным образом, но в их активе победа над «Баварией». Думаю, теперь к ним будут готовиться очень серьёзно.

- В противостоянии «Сити» и «Атлетико» стало удивительным, что англичане в конце матча в непривычном стиле прижались к воротам?

- Я скажу другое. Удивительно видеть, что «Атлетико», имея в составе таких сильных игроков, в большей степени играет от обороны. Они имели все основания играть более агрессивно в атаку, ведь состав позволяет это делать. Тот же «Вильярреал» смелее выбегал вперёд. Симеоне так и не отступает от своей тактики, которой придерживается уже много времени. Он верил и предполагал, что это принесет результат в матче с «Сити». Но когда ты проигрываешь, нужно активнее играть дома с первых минут, а не только в конце. Понятно, что в концовке уже надо было рисковать. Наверняка, они сейчас сожалеют, что не сделали этого раньше. Удивляет меня футбол Симеоне. Откровенно, он скучноват, он неэффектный. Не понимаю зрителей, которые аплодируют этому и выражают удовольствие. Симеоне доказывал, что такой футбол приносит результат. Но нужно получать удовольствие от футбола, а игра «Атлетико» его не приносит. Победил футбол, а не антифутбол в этом противостоянии. В конце «Сити» играл на результат и об атаке не думал, доводили матч до логического завершения.

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- «Ливерпуль» - единственная команда, прошедшая 1/4 без особых трудностей. Можно ли назвать «мерсисайдцев» фаворитами всего турнира?

- У «Сити» и «Ливерпуля» шансы 5 на 50. Это приблизительно две равные по силе команды. Тут собраны мастера очень высокого класса, которые способны в одиночку решать исход игры. Думаю, именно эти две команды оспорят между собой титул. Эти команды нацелены на атаку. Салах, Мане и Фирмино - нападающие идентичного уровня атаки «Сити». С «Бенфикой» в старте не вышел Салах, это говорит о том, что «Ливерпуль» способен безболезненно заменять своих лидеров. Эта замена будет ещё и не так чувствительна. На сегодняшний день «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» - две сильнейших команды.

- Если говорить о Лиге Европы, насколько впечатлил вылет «Барселоны» на такой стадии?

- Честно говоря, особо не удивился. «Барселона» неплохо смотрится в Ла Лиге, обыгрывает многих, в том числе и «Реал». Но после ухода Месси это уже не та сила, о которой можно говорить серьёзно на международной арене. «Айнтрахт» полностью переиграл «Барселону». Да, немцы играли от обороны, но, в отличие от «Атлетико», они использовали скорость своих игроков и разыгрывали комбинации. Стратегически игра построена у них очень грамотно. Они отдали территорию, отдали мяч, но быстро переходили в атаку. Если бы «Атлетико» так играли с «Сити», у них были бы шансы обыграть англичан. «Айнтрахт» показал пример, как надо играть в футбол с акцентом на оборону, используя скорость и создавая опасные контратаки. «Барселона» не готова была к такому футболу. В гостях каталонцы добыли стратегически хороший результат, ничью, но дома, где нужно атаковать, этого сделать не получилось. Взломать оборону не помогло индивидуальное мастерство. Именно на него делает ставку Хави сейчас.

- В полуфинале оказались «Рейнджерс», «Вест Хэм» и «Айнтрахт». Перед началом сезона могли представить, что кто-то из них дойдёт до такой стадии?

- Лига Европы такой турнир, где всё команды приблизительно одного уровня. Форма в день матча решает, кто сильнее и кто лучше. Кто готов лучше, у кого больше основных игроков в составе, кто больше хочет пройти дальше. В силу всех обстоятельств эти команды попали в полуфинал. Они равны между собой, как и все команды в плей-офф. Этот турнир больше лотерее. Здесь нельзя сказать, что кто-то выделяется на фоне остальных.

- Какая из оставшихся команд наиболее симпатична вам? Кого думаете все-таки увидеть с трофеем?

-После победы над «Барселоной» «Айнтрахт» наверное имеет больше шансов, чем все остальные. Я много лет играл в Германии, люблю смотреть немецкий футбол, остаюсь его приверженцем. Считаю, что немецкий футбол один из сильнейших в Европе. Хотелось бы, чтобы победа над «Барсой» придала «Айнтрахту» уверенности. Думаю, тяжело будет их остановить.

Николай Алексеев