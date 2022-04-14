Румменигге: «Вильярреал заслуженно вышел в полуфинал»

Бывший игрок «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о о вылете команды.

«Как я воспринял вылет «Баварии»? Когда на 88-й минуте был пропущен ответный гол, весь стадион впал в шоковое состояние. Все думали, что дело идет к овертайму, и команда снова продолжит атаковать, но после ответного гола клуб вылетел из Лиги чемпионов. Это уже было похоже на шок», - приводит слова Румменигге Kicker.

Также он отметил, что если посмотреть на обе игры, то «Вильярреал» заслуженно вышел в полуфинал. Если на прошлой неделе в первом матче у «Баварии» получился плохой день, после счета 0:1 все еще можно было показать хороший результат, но в ответном матче испанцы страстно защищались, это хорошая организованная команда.

12 апреля «Бавария» дома сыграла вничью с «Вильярреалом» (1:1) и покинула турнир, проиграв первый матч со счетом 0:1.