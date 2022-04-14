Родриго: 10 полуфиналов в Лиге чемпионов за последние 12 лет? Это наш уровень

Бразильский форвард «Реала» Родриго высказался по поводу выхода мадридской команды в полуфинал Лиги чемпионов.

Родриго заявил, что 10 полуфиналов за последние 12 сезонов являются показателем высокого уровня «Реала». Бразилец отметил, что футболисты мадридской команды готовы выкладываться в каждом матче на все сто процентов для того, чтобы добиться успеха и ещё улучшить эту статистику.

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов мадридская команда под руководством Карло Анчелотти встретится с грозным «Манчестер Сити».