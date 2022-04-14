Аршавин: «Атлетико» делает любой матч нудятиной

Экс-игрок «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался по поводу игры мадридского «Атлетико».

Аршавин сказал «Матч ТВ», что мадридская команда под руководством Диего Симеоне любой матч превращает в невыносимую нудятину. Андрей отметил, что ему абсолютно не нравится футбол мадридской команды. Экс-игрок добавил, что вряд ли кто-то может получать удовольствие от такой игры.

Напомним, что по сумме двух матчей мадридский «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов уступил «Манчестер Сити».