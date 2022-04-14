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Лига чемпионов

Уткин высказался о матчах между «Манчестер Сити» и «Атлетико»

14 Апреля 2022 • 10:25 Комментировать

Комментатор и журналист Василий Уткин на своём ютуб-канале высказался о матчах в четвертьфинале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Атлетико».

Уткин сказал, что противостояние «Сити» и «Атлетико» получилось очень противоречивым и его есть за что поругать, но наши ожидания — это наши проблемы. Василий отметил, что после второго тайма ответного матча футболисты «Атлетико» наконец-то поняли, как соперники чувствуют себя, когда играют против них.

Напомним, что по сумме двух матчей путёвку в полуфинал Лиги чемпионов завоевали футболисты «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Сити Василий Уткин Лига Чемпионов
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