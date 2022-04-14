Стало известно расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов

Руководители УЕФА опубликовали расписание полуфинальных матчей в Лиге чемпионов.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, первый полуфинальный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится на «Этихаде» 26 апреля. Ответный поединок пройдёт четвёртого мая. «Ливерпуль» же свой первый матч с «Вильярреалом» проведёт в родных стенах 27 апреля. Ответная встреча состоится третьего мая. Все матчи пройдут в 22.00 по московскому времени.

Напомним, что финал Лиги чемпионов в этом сезоне пройдёт в Париже, хотя, изначально, решающий матч должен был пройти в Санкт-Петербурге.