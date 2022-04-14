Нуньес стал рекордсменом «Бенфики» по голам в Лиге чемпионов за сезон

Уругвайский нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес стал новым рекордсменом лиссабонского клуба по голам в Лиге чемпионов за один сезон.

По информации Opta, 22-летний уругвайский футболист в этом сезоне забил в Лиге чемпионов шесть голов и перебил прежнее достижение, которое принадлежало именитому форварду Нуну Гомешу. Португалец в сезоне 98/99 забил за сезон пять мячей в Лиге чемпионов.

Напомним, что «Бенфика» по сумме двух матчей в четвертьфинале уступила «Ливерпулю» и закончила своё выступление в турнире.