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Лига чемпионов

Нуньес стал рекордсменом «Бенфики» по голам в Лиге чемпионов за сезон

14 Апреля 2022 • 08:30 Комментировать

Уругвайский нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес стал новым рекордсменом лиссабонского клуба по голам в Лиге чемпионов за один сезон.

По информации Opta, 22-летний уругвайский футболист в этом сезоне забил в Лиге чемпионов шесть голов и перебил прежнее достижение, которое принадлежало именитому форварду Нуну Гомешу. Португалец в сезоне 98/99 забил за сезон пять мячей в Лиге чемпионов.

Напомним, что «Бенфика» по сумме двух матчей в четвертьфинале уступила «Ливерпулю» и закончила своё выступление в турнире.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Лига Чемпионов Нуну Гомеш Дарвин Нуньес
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