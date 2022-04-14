Канселу пропустит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Реалом»

Португальский защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу пропустит первый полуфинальный матч в Лиге чемпионов с мадридским «Реалом».

Канселу не сможет помочь манчестерской команде в первом поединке с «Реалом» из-за перебора жёлтых карточек. Стоит отметить, что в ответном четвертьфинальном матче с «Атлетико» травмы получили Кевин де Брейне и Кайл Уокер, так что и их участие в первой встрече с «Реалом» находится под вопросом.

Напомним, что по сумме двух матч подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли мадридский «Атлетико».