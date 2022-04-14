Клопп – о «Вильярреале»: «Они заслуженно прошли «Баварию»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о сопернике своей команды по полуфиналу Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» стал полуфиналистом после триумфа в противостоянии с португальской «Бенфикой» с общим счётом 6:4. Днём ранее «Вильярреал» не пустил в полуфинал «Баварию», добыв ничью в Мюнхене (1:1) после минимальной домашней победы.

«Я видел вчерашний матч «Вильярреала» против мюнхенской «Баварии». Испанцы заслужили выйти в полуфинал, они провели два исключительных матча. Эмери – король Лиги Европы, мы с уважением отнесёмся к нашим соперникам, но постараемся одолеть их», – заявил Клопп в интервью после игры с «Бенфикой».

Первая встреча «Ливерпуля» с «Вильярреалом» пройдёт на «Энфилде» через две недели. Ответный матч запланирован на начало мая. В параллельном полуфинале состоится ещё одно испано-английское противостояние – мадридский «Реал» против «Манчестер Сити».