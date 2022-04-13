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Маттеус высказался о вылете «Баварии» из Лиги чемпионов

13 Апреля 2022 • 17:27 Комментировать
Бывший немецкий футболист поделился мнением о вылете «Баварии» из четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Вылет «Баварии» причинил боль немецкому футболу, но команда показывала не очень хорошую игру последние недели, поэтому это не было большим сюрпризом», - приводит слова Маттеуса Sky Sport Deutschland. По мнению Лотара, команде не хватает легкости и хладнокровия: «Бавария» просто не показала свою игру за 180 минут». Так же он отметил, что «Вильярреал» не тот противник, от которого можно вылетать.

Лотар Маттеус является рекордсменов сборной Германии по количеству матчей (150). В настоящее время работает экспертом на немецком канале Sky Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вильярреал Лотар Маттеус Лига Чемпионов Маттеус
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