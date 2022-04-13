Дмитрий Комбаров оценил работу «Эмери»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров похвалил главного тренера «Вильярреала» Унаи Эмери.

«Эмери уже давно показал свое отношение. Он настоящий профессионал. Унаи — тренер с большой буквы, не зря же он выиграл три кубка Лиги Европы подряд», - сказал Дмитрий корреспонденту РБ Спорт. На вопрос про работу Эмери в «Спартаке», Комбаров ответил, что не хочет это обсуждать.

Унаи Эмери работал в московском «Спартаке» с июня по ноябрь 2012 года. Он является четырехкратным победителем Лиги Европы. В прошлом сезоне тренер выиграл этот трофей с «Вильярреалом», а в этом сезоне прошёл «Баварию» в 1/4 финала Лиги чемпионов и вывел команду в полуфинал.