Уткин: Эмери, может быть, и не король плей-офф, а королишка, но ему этого хватает

Комментатор и журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале высказался по поводу успешной работы Унаи Эмери в «Вильярреале».

Уткин написал, что в своё время назвал Эмери королём плей-офф, но многие коллеги не согласились с этим, ведь Унаи до этого успешно выступал только в Лиге Европы. Василий отметил, что Эмери обладает искусством заставить свою команду сыграть лучший матч, что очень важно в играх на вылет. Комментатор добавил, что Эмери, может быть, и не король плей-офф, а всего лишь королишка, но ему этого вполне хватает.

Напомним, что «Вильярреал» под руководством Эмери выбил «Баварию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.