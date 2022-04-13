«Чистый восторг»: Уткин высказался о матчах 1/4 финала Лиги чемпионов

Российский комментатор Василий Уткин в своём телеграм-канале высказался по поводу четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.

Уткин написал, что он получил просто феноменальные эмоции от двух матчей в Лиге чемпионов, в которых играли «Реал» и «Челси», а также «Бавария» и «Вильярреал». Комментатор отметил, что испытал чистый восторг от матчей, где не было ни Месси, ни Роналду, ни валкой табуретки Неймара, ни Левандовски.

Напомним, что в итоге в полуфинал Лиги чемпионов вышли «Вильярреал» и мадридский «Реал».