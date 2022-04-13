Фернандиньо надеется, что «Манчестер Сити» снова выйдет в финал Лиги чемпионов

Опытный бразильский полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо в разговоре с журналистами выразил надежду на то, что «горожане» снова смогут выйти в финал Лиги чемпионов.

Фернандиньо сказал, что в ответном четвертьфинальном матче с «Атлетико» будет сложно, но футболисты «Манчестер Сити» уверены в своих силах. Бразилец отметил, что начало сезона получилось скомканным, но сейчас «горожане» находятся на пике формы. Полузащитник надеется, что манкунианцы снова смогут выйти в финал Лиги чемпионов.

Напомним, что в первом матче подопечные Хосепа Гвардиолы сумели одержать минимальную победу над «Атлетико» со счётом 1:0.