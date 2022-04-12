«Вильярреал» - единственная команда среди четвертьфиналистов Лиги чемпионов, которая никогда не выигрывала внутреннее первенство

Испанский «Вильярреал» сражается за повторение своего лучшего клубного достижения, им стал бы выход в полуфинал Лиги чемпионов, но уже сейчас «желтая субмарина» может похвастать уникальным достижением.

Дело в том, что она - единственный участник из оставшихся восьми команд в плей-офф Лиги чемпионов, которая никогда не выигрывала национальный чемпионат. Да и в целом, «Вильярреал» закрепился в элите испанского чемпионата лишь в самом конце 90-х годов прошлого века, а о этого в Примере никто о ней даже и не слышал.