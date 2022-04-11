Липпи горько усмехнулся и прервал интервью, когда его спросили про поражение в финале ЛЧ 1996-1997

Поражение в финале Лиги чемпионов сезона 1996-1997 до сих пор болью отзывается в сердцах поклонников «Ювентуса». Тогда подопечные Марчелло Липпи уступили дортмундской «Боруссии» - добротной команде, которая, впрочем, не смотрелась явным фаворитом, скорее, наоборот, но в решающем матче не оставила туринцам шансов - на два гола Ридле и мяч Риккена итальянцы смогли ответить только голом Дель Пьеро.

Липпи до сих пор больно вспоминать эту неудачу, ведь прошло уже более четверти века с тех пор, как «Юве» выигрывал в последний раз ЛЧ. В очередном интервью журналисту La Gazzetta Dello Sport его спросили об этом матче. Липпи горько усмехнулся, и, не сказав в ответ ни слова, развернулся и ушел.