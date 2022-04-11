Нойер об ответном матче в ЛЧ с «Вильярреалом»: «С «Баварией» шутить нельзя»

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер высказался относительно ответного матча в ЛЧ с «Вильярреалом».

«В нашей команде очень много амбициозных игроков. С «Баварией» шутить нельзя. Поражение в первом матче держим в уме. Наша судьба в наших руках.

«Вильярреал» отлично использует контратаки. Мы отработаем на пределе собственных возможностей. Нас обязательно поддержат болельщики. Имеем опыт преодоления отрицательного результата в плей-офф ЛЧ после первого матча» — сказал Нойер пресс-службе УЕФА.