Стали известны футболисты, претендующие на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

Представители УЕФА опубликовали список из четырёх футболистов, которые претендуют на награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, на приз претендуют четыре игрока из команд, которые на этой неделе одержали победы в первых четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов. Награда может достаться французскому форварду «Реала» Кариму Бензема, бельгийскому полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину де Брейне, колумбийцу Луису Диасу из «Ливерпуля» и Джовани Ло Чельсо из «Вильярреала».