«Челси» пропустил 7 голов в 2 последних матчах на своем поле

«Челси» зафиксировал разгромное поражение от мадридского «Реала» (1:3) в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Напоминаем, что 2 апреля «аристократы» проиграли «Брентфорду» со счетом 1:4 в АПЛ. Таким образом, за 2 последних встречи «Челси» пропустил 7 голов на своем поле.

В обоих матчах на воротах стоял Эдуар Менди.

Данная катастрофическая серия наблюдается впервые с 2018 года.

Скорее всего, на команду влияет неопределенное будущее и постоянные слухи вокруг санкций и Романа Абрамовича. Тухелю следует срочно предпринимать меры.