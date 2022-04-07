Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Бензема забил 37 голов в 36 матчах в текущем сезоне за «Реал»

07 Апреля 2022 • 03:55 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема сделал хет-трик в ворота «Челси» (3:1) в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов и значительно повысил собственную результативность.

В текущем сезоне француз забил 37 голов в 36 матчах за «Реал» во всех турнирах.

24 раза Бензема отметился в рамках Примеры и 11 раз — в ЛЧ. Еще 2 мяча записал на свой счет в Суперкубке Испании.

Феноменальная результативность для 34-летнего футболиста.

Бензема перешел в «Реал» летом 2009 года. Трансфер француза обошелся в 35 млн евро.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Вильярреал 1:0 Бавария 5.40 4.30 1.57
окончен Челси 1:3 Реал Мадрид 2.20 3.40 3.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Апреля
04:57 · Лига чемпионов
Алаба добился уникального рекорда в Лиге чемпионов
04:46 · Лига чемпионов
«Бавария» впервые с 2019 года не забила гол в Лиге чемпионов
04:37 · Лига чемпионов
Куртуа: «Дело ещё не сделано»
04:30 · Лига чемпионов
Нагельсманн считает заслуженным поражение «Баварии» от «Вильярреала»
03:55 · Лига чемпионов
Бензема забил 37 голов в 36 матчах в текущем сезоне за «Реал»
03:54 · Лига чемпионов
Эмери: «Сыграли почти идеально»
03:34 · Лига чемпионов
Бензема мог пропустить матч с «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов
03:23 · Лига чемпионов
«Реал» выиграл 7 из 8 последних матчей во всех турнирах
03:16 · Лига чемпионов
«Реал» создал отдельный пост в социальной сети для Бензема после хет-трика в Лиге чемпионов
03:11 · Лига чемпионов
Стал известен список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов 1
03:04 · Лига чемпионов
Луис Суарес приятно удивил уважением к эмблеме «Манчестер Сити»
03:04 · Лига чемпионов
Бензема опубликовал пост после оформленного хет-трика в Лиге чемпионов в ворота «Челси»
02:58 · Лига чемпионов
Киммих о поражении в ЛЧ от «Вильярреала»: «Баварии» не было на поле в первом тайме»
02:53 · Лига чемпионов
Джо Коул: «Вся работа Тухеля в перерыве пошла насмарку»
02:50 · Лига чемпионов
Макманаман впечатлён игрой «Реала»
Все новости
Рекомендуем