Бензема забил 37 голов в 36 матчах в текущем сезоне за «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема сделал хет-трик в ворота «Челси» (3:1) в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов и значительно повысил собственную результативность.

В текущем сезоне француз забил 37 голов в 36 матчах за «Реал» во всех турнирах.

24 раза Бензема отметился в рамках Примеры и 11 раз — в ЛЧ. Еще 2 мяча записал на свой счет в Суперкубке Испании.

Феноменальная результативность для 34-летнего футболиста.

Бензема перешел в «Реал» летом 2009 года. Трансфер француза обошелся в 35 млн евро.