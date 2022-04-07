Бензема мог пропустить матч с «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема мог не выйти на поле в матче с «Челси» (3:1) в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Француз долго искал специальный пропуск для прохода на стадион и сильно задержался.

Карло Анчелотти сказал об этом известному инсайдеру Фабрицио Романо:

«Перед самой игрой Бензема не мог найти свой пропуск для прохода на стадион. Я сказал ему, что необходимо торопиться. Он попросту мог не выйти на поле и не принять участия в игре. К счастью, Карим нашел свой пропуск» — прокомментировал Анчелотти.