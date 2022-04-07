Мадридский «Реал» продолжает работать и радовать фанатов качественной и яркой игрой. Сегодня ночью «сливочные» разгромили «Челси» (3:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов благодаря хет-трику Карима Бензема.

Таким образом, «Реал» выиграл 7 из 8 последних матчей во всех турнирах.

Ранее подопечным Анчелотти удалось обыграть «Реал Сосьедад», «Алавес», «Райо Вальекано», «Мальорку», «ПСЖ» и «Сельту». «Челси» — 7-я победа за 8 минувших встреч.

Напоминаем, что Мадрид потерял очки в Ла Лиге в игре против «Барселоны» (0:4) в данной убедительной серии.

Букмекеры снизили котировки на победу «Реала» в ЛЧ после мощной игры в Лондоне.